Mahrez anota 'hat-trick' e Manchester City goleia antes da visita ao FC Porto

O Manchester City, que na terça-feira visita o FC Porto, voltou este sábado às vitórias na Liga inglesa de futebol, ao golear o Burnley por 5-0, em jogo da 10.ª jornada, no qual o argelino Riyad Mahrez anotou um 'hat-trick'.

A três dias da visita ao Dragão, para a quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, os 'citizens' conseguiram uma vantagem confortável na primeira parte, com dois golos de Mahrez, aos seis e 22 minutos, e um do lateral francês Benjamin Mendy, aos 41.

Com o central português Rúben Dias no 'onze', a formação comandada por Pep Guardiola dilatou a vantagem aos 67 minutos, por intermédio do espanhol Ferran Torres, antes de Mahrez consumar o 'hat-trick' e fixar o resultado, aos 69.

Após dois jogos sem vencer na prova, o City deu um 'salto' considerável na tabela, ainda assim ocupando um modesto oitavo lugar, com 15 pontos, embora tenha um jogo em atraso.

No jogo que abriu a ronda, o Liverpool concedeu um golo aos 90+3 minutos e deixou-se empatar (1-1) na visita ao Brighton, depois de o internacional português Diogo Jota ter colocado os 'reds' em vantagem, aos 60, anotando o quinto golo na 'Premier League' e o nono na temporada.

O golo de Sadio Mané, que sentenciaria o triunfo dos campeões ingleses, aos 84 minutos, acabou por ser invalidado, por posição irregular do senegalês, situação que acabou por ser capitalizada pelos 'seagulls', em tempo de compensação, quando o alemão Pascal Gross converteu uma grande penalidade cometida por Andy Robertson sobre Danny Welbeck.

Com este empate, o Liverpool isolou-se provisoriamente na liderança, com 21 pontos, mas corre o risco de ser ultrapassado, caso o Tottenham (20), de José Mourinho, vença na visita ao Chelsea (18), no domingo. Já o Brighton segue na 16.ª posição, com 10 pontos.