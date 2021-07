Maioria quer demissão de Vieira e eleições antecipadas no Benfica

Luis Filipe Vieira e Rui Costa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 14 Julho, 2021 • 07:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São uns esmagadores 88% que defendem a demissão de Luís Filipe Vieira, contra apenas 6% que afirmam que deve continuar à frente do Benfica. 6% dos inquiridos na sondagem da Aximage para TSF/JN/DN não sabem ou não respondem.

Entre os simpatizantes do clube, 84% preferem a demissão, 10% a continuidade. A tendência para preferir a saída de Vieira sai ainda mais reforçada (acima dos 90%), junto dos adeptos dos rivais Sporting e Porto.

Colocados perante o cenário em que Luís Filipe Vieira não se demite, 62% dos inquiridos respondem que a equipa agora liderada por Rui Costa deveria sair, provocando eleições antecipadas. Outros 27% consideram que a direção interina deveria continuar em funções. Junto dos simpatizantes do Benfica, as duas opiniões estão mais próximas, mostrando uma divisão entre quem defende que Rui Costa deveria abrir caminho a novas eleições (52%) e aqueles que afirmam que a atual direção deveria prosseguir o trabalho (40%).

© Infografia JN

Entre os próximos desafios está a qualificação para a Liga dos Campeões, as opiniões dividem-se sobre o efeito desta polémica na prestação do Benfica: 55% não acreditam que tenha consequências, mas 45% dizem que vai ter. Entre os simpatizantes do Benfica, 41% receiam reflexos, contra os quase 60% que desvalorizam.

E será que o Benfica se qualifica para a Champions? 60% dos inquiridos respondem "sim", contra o "não" de 40%. Crentes na qualificação estão 84% dos simpatizantes do Benfica, já entre os rivais mais próximos, tanto a maioria de quem simpatiza com o Sporting (56%) ou com o Porto (58%) imagina o Benfica fora dos Campeões.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF/JN/DN , com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a detenção de Luís Filipe Vieira . O trabalho de campo decorreu entre os dias 10 e 12 de julho. Foram recolhidas 763 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,5%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.