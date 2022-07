"Mais adaptado", Pepê garante que objetivo do FC Porto é fazer "ainda melhor"

© Ivan Del Val/Global Imagens

O avançado brasileiro Pepê garantiu esta segunda-feira, ao quinto dia de estágio no Algarve do campeão nacional FC Porto, que o objetivo é fazer "ainda melhor", após uma temporada de dobradinha, da I Liga de futebol e da Taça de Portugal.

"Fizemos uma grande época, mas temos o objetivo de fazer ainda melhor este ano. Temos de nos preparar mais e de entrar ainda mais focados porque só assim conseguiremos grandes feitos", disse o jogador, citado pelos meios de comunicação do clube.

Pepê, que se prepara para cumprir a segunda época nos dragões, garante que já se sente mais adaptado, após as dificuldades iniciais, superadas pelo companheirismo que encontrou no plantel azul e branco.

"Quando cheguei senti alguma dificuldade, principalmente devido às diferenças entre o futebol sul-americano e o europeu. Agora já me sinto mais adaptado, tenho uma amizade muito grande com todos os meus companheiros e isso tem-me ajudado bastante", explicou.

O avançado, de 25 anos, disse também que todos sabem, apesar da boa pré-época, que o "mais difícil ainda está para vir", mas que a dedicação estará no máximo.

"Da nossa parte nunca irá faltar dedicação. Vamos procurar fazer uma grande época, estamos a dar o máximo para podermos corresponder às expectativas de todos", garantiu.

Da parte da manhã, o plantel iniciou a semana com mais um treino, no qual Wilson Manafá, a recuperar de lesão, manteve-se como o único indisponível, limitando-se a tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.

A equipa volta a treinar na terça-feira, no âmbito do estágio no Algarve, onde na quinta-feira defronta o Portimonense.