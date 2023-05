Mais de 21 mil a correr e caminhar no Douro Vinhateiro

Por Eduardo Pinto 28 Maio, 2023 • 18:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã de domingo acordou chuvosa no Douro e Paulo Costa temeu que alguns dos mais de 21 mil inscritos, oriundos de 40 países, na "Mais Bela Corrida do Mundo" pudessem faltar. Ficou-se pelo receio, porque a chuva parou ainda faltava uma hora para o arranque e tudo se conjugou para mais um sucesso da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, em Peso da Régua.

Paulo Costa é o diretor da Global Sport Portugal, entidade que organiza a prova, e no final do evento estendeu um enorme "obrigado" aos participantes que voltaram a colorir as várias versões: a meia-maratona propriamente dita, de quase 21,10 quilómetros, a mini de seis e a caminhada de outros seis.

Na competição masculina, Rui Teixeira venceu com um tempo de 1:05:36.977, mais 00:00:16,620 que o segundo, Fábio Oliveira, e mais 00:01:17:613 que o terceiro, Nuno Lopes. Segundo a tabela final de resultados, todos se apresentaram em prova como individuais.

Na competição feminina, Carla Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda, conseguiu o primeiro lugar do pódio com um tempo de 1:15:04.090, mais 00:03:06.667 que a segunda, Andreia Santos, do clube Desportivo Feirense, e mais 00:14:08.920 que Silvia Silva, representante do Q-Trilho.

Pouco dados a competições, André Peixe e Tânia Botelho foram caminhar porque consideram que se trata de "uma boa iniciativa que atrai mais turistas para o Douro" e "a cidade da Régua fica ainda mais bonita com esta prova". O casal levou os filhos, Gonçalo de três anos, e José, de 15, porque "têm de começar a conhecer a região ainda pequenos".

Para Cristina Carneiro, residente em Fafe, correr uma meia-maratona não é novidade. Todavia, este ano ficou-se pelos seis quilómetros, em Peso da Régua. "Porque tenho estado um bocadinho parada", justificou. Ora, sem treino preferiu fazer o percurso mais curto entre a Barragem de Bagaúste e a Avenida do Douro, na cidade reguense.

Cristina foi acompanhada da filha Mariana Cunha, que se estreou nas corridas, este domingo, num cenário duriense "muito bonito". No final, a sensação foi a de ter "chegado ao fim de um desafio pessoal". E nem sequer chegou "tão cansada quanto julgava". A amiga de ambas, Manuela Bento, já participou quatro vezes e também não quis falhar nesta ocasião àquela que considera ser "uma das provas mais bonitas", por decorrer num cenário classificado pela UNESCO como Património Mundial, em dezembro de 2001.

"Foi absolutamente extraordinário o que se passou hoje no vale do Douro", rotulou, finalmente, Paulo Costa, sobretudo no ano em que a região duriense também é "Cidade Europeia do Vinho". O diretor da Global Sport realçou ainda a "celebração da vida em família" que este evento representa, ao permitir "desfrutar da natureza e das gentes".