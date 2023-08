"Mais do mesmo." FC Porto critica "show do costume" de Luís Godinho na derrota na Supertaça

Pepe e Sérgio Conceição foram expulsos nos minutos finais © Tony Dias/Global Imagens

O FC Porto perdeu esta quarta-feira a Supertaça Cândido de Oliveira, ao der derrotado por 2-0 pelo Benfica, e afirma que foi "o show do costume" de Luís Godinho, árbitro da partida.

Numa reação publicada no site oficial dos dragões, os portistas criticam a arbitragem da partida.

"O espetáculo dado por Luís Godinho, que fez sempre por ser uma das estrelas da noite, não terminaria sem expulsar Sérgio Conceição, mas antes já tinha feito o mesmo com Pepe", começam por escrever os dragões, num texto intitulado "Luís Godinho e o show do costume".

Para o clube portuense, "é praticamente impossível o FC Porto acabar um jogo com toda a gente em campo" com Luís Godinho a dirigir.

"Há coisas que nunca vão mudar. A João Neves, por exemplo, foi poupado o segundo cartão amarelo por mais do que uma vez. Mais do mesmo, portanto", concluiu o FC Porto.

Os dragões perderam a partida disputada no Estádio Municipal de Aveiro por 2-0, com golos de Di María e Petar Musa. Nos minutos finais, Pepe foi expulso devido a uma joelhada em Jurásek que o árbitro, após consultar as imagens, considerou agressão. Sérgio Conceição também viu o cartão vermelho por protestar uma falta sobre Di María. O caso tomou proporções maiores quando o treinador recusou abandonar o relvado. Isso só aconteceu vários minutos depois e a partida só aí foi retomada.