Mais dois jogadores do Benfica infetados pelo coronavírus

O Benfica anunciou, este domingo, que tem mais dois jogadores que testaram positivo à Covid-19. Odysseas e Everton juntam-se ao grupo de membros do plantel, da equipa técnica e do staff que foram infetados pelo coronavírus.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados aos jogadores do Futebol Profissional", revelou o clube, numa publicação feita esta manhã na sua página oficial na Internet.

"O guarda-redes Odysseas e o extremo Everton testaram positivo ao novo coronavírus", adiantaram as "águias".

Os jogadores vão agora cumprir um período de isolamento de dez dias e não poderão marcar presença nos próximos dois jogos do Benfica, frente ao Nacional e ao Sporting.

Também impedidos de jogar no próximo encontro, por terem testado positivo à Covid-19, estão vários outros nomes do plantel: Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Diogo Gonçalves e Waldschmidt. O presidente do clube, Luís Filipe Vieira, está também infetado pelo coronavírus.

