UEFA anuncia mais 1700 bilhetes para a final da Champions no Dragão

A UEFA acrescenta que as autoridades portuguesas autorizaram a presença de adeptos até 33% da lotação do Estádio do Dragão

Vai haver mais público no Dragão para ver a final da Liga dos Campeões. O jogo entre Chelsea e Manchester City vai ter 16 500 adeptos e há bilhetes disponíveis, a partir desta terça-feira, para o público em geral.

A UEFA anunciou esta manhã a venda de mais 1700 ingressos e acrescenta que as autoridades portuguesas autorizaram a presença de adeptos até 33% da lotação do Estádio do Dragão. Ou seja, vão ser ocupadas mais 1700 cadeiras do que estava inicialmente previsto.

Esses bilhetes vão ser vendidos pela UEFA para os adeptos em geral, a partir das 14h, na página oficial do organismo na internet. Os preços variam entre os 70 e os 600 euros.

A UEFA salienta ainda que será necessário apresentar um teste negativo à Covid-19 para entrar no Estádio do Dragão.