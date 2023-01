"Mais pressão para o Sporting" numa final "em que o FC Porto vai apostar muito"

© Carlos Costa/AFP

Domingos Paciência considera que não há favoritos para o clássico de mais logo, entre Sporting e FC Porto, na final da Taça da Liga. Em entrevista à TSF, o antigo jogador do FC Porto e ex-treinador do Sporting, está convicto que, apesar da distância pontual das equipas no campeonato, o jogo vai ser equilibrado.

"Não há favoritos. A Taça da Liga tem um histórico de outras equipas que já conquistaram esta taça, como são os casos de Vitória de Setúbal e Moreirense, por exemplo. Tratando-se de um jogo entre duas equipas grandes, não se consegue atribuir o favoritismo", afirma Domingos Paciência.

O antigo jogador dos dragões e técnico dos leões, não tem dúvidas que o "FC Porto vai apostar muito neste troféu, porque gostaria de o conquistar pela primeira vez, mas há mais pressão do lado do Sporting muito em função da época que está a fazer. Em caso de derrota, fica só com a Liga Europa e com o campeonato, que já está muito difícil. Portanto, acredito que seja um jogo de maior pressão e mais decisivo para o Sporting", sublinha.

Quanto à estratégia que os dois treinadores poderão ter no clássico, Domingos Paciência refere que "Rúben Amorim é mais previsível. Ele não muda muito o sistema e a dinâmica da equipa. O FC Porto mais versátil na sua ideia, porque Sérgio Conceição varia mais no sistema e muda mais jogadores. Normalmente, o Sérgio prepara sempre uma estratégia e uma abordagem diferente".

O Sporting-FC Porto está agendado para as 19h45, no Estádio Municipal de Leiria, e tem relato na TSF. O Sporting vai defender o título depois de ter ganho as últimas duas edições da competição.