Mais um adversário para Vieira. João Noronha Lopes apresenta candidatura esta quinta

João Noronha Lopes candidato à liderança do Benfica © Reprodução Youtube

Por Tiago Santos 23 Julho, 2020 • 12:53

João Noronha Lopes apresenta esta quinta-feira à tarde a candidatura à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Segundo notícia do jornal Expresso, já confirmada pela TSF, aos 53 anos, o consultor formado em Direito e antigo vice-presidente do Benfica no mandato de Manuel Vilarinho, oficializa a candidatura numa apresentação marcada para o Centro Cultural de Belém a partir das 17h00.

A candidatura tem como lema "A Glória é agora". O antigo vice-presidente encarnado é o quarto candidato às eleições que se devem realizar no mês de outubro. Para além do atual presidente, Luís Filipe Vieira, já demonstraram vontade de ir a eleições Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.