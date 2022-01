Mais um caso de Covid no Benfica: Everton testa positivo

Everton é o oitavo jogador do Benfica a testar positivo desde o início do ano © Manuel Fernando Araújo/Lusa

Everton testou positivo para a Covid-19. O Benfica informou esta sexta-feira que o resultado do teste antigénio do extremo brasileiro foi positivo e espera a confirmação.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Everton teve resultado positivo no teste antigénio Covid-19 realizado no Futebol Profissional, aguardando agora pelo resultado do teste PCR", afirmou o clube em comunicado publicado no site oficial do Benfica.

A confirmar-se a infeção, o jogador vai falhar o encontro frente ao Moreirense a contar para a 18.ª jornada da I Liga. A partida está marcada para sábado às 18h00, no Estádio da Luz.

Everton é o oitavo jogador do plantel principal das águias a testar positivo para a Covid-19 desde o início de 2022. Svilar, Vlachodimos, Pizzi, Meité, Yaremchuk, Radonjic e Vertonghen foram os outros, mas já estão todos recuperados.