Mais uma renovação no Sporting: Pote é leão até 2027

É oficial: Pedro Gonçalves renova contrato com o Sporting até 2027. O clube de Alvalade anunciou, esta quarta-feira, que prolongou a ligação contratual com o médio, que também pode jogar como avançado, por mais uma temporada (tinha contrato até 2026), mantendo a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, mas melhorando as condições salariais do jogador.

8️⃣ renova até 2027 ⚪️ pic.twitter.com/ASHCHveXu6 - Sporting CP (@SportingCP) August 16, 2023

Nas primeiras declarações após a renovação, Pedro Gonçalves mostrou-se satisfeito por continuar em Alvalade: "É um sentimento de orgulho, estou muito contente por continuar de leão ao peito", revela o internacional português, em declarações ao canal do clube.

Pedro Gonçalves, que cumpre a quarta temporada no Sporting, sublinha que os objetivos continuam a ser "entrar em todos os jogos para ganhar", ou seja, as "expectativas para 2023/24 são as mesmas".

O jogador deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Continuem a apoiar-nos como têm feito. Agradecemos muito o que fizeram neste primeiro jogo e esperamos continuar a dar o nosso melhor para continuarem a encher o Estádio", reforçou.

Pote, de 25 anos, realizou até agora 130 jogos pelo Sporting e marcou 58 golos.