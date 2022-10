Malmö-Union Berlim interrompido por distúrbios dos adeptos alemães nas bancadas

© Joahn Eyckens/AFP (arquivo)

O jogo entre o Malmö, da Suécia, e o Union Berlim, da Alemanha, foi interrompido aos 58 minutos, depois de os adeptos alemães terem atirado engenhos pirotécnicos para o relvado e na direção do público sueco.

Vários vídeos do momento surgiram nas redes sociais, enquanto o clube onde joga o português Diogo Leite utilizou o Twitter para pedir desculpa.

Bangers. Rockets onto the pitch from the Union end. The players taken off. They mull around the touchline. the game is temporarily suspended. Bollocks. I'm sorry. #MFFFCU | #fcunion | 0-0 | 58' - 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) October 6, 2022

O árbitro interrompeu a partida e os jogadores de ambas as equipas refugiaram-se nos balneários. Minutos mais tarde, o clube alemão, novamente através do Twitter, garantiu que o ambiente no estádio era "pacífico" e anunciar o retorno dos jogadores ao relvado, que ainda tiveram um período de aquecimento antes de o jogo ser retomado, cerca de 30 minutos depois dos incidentes.

Os dois emblemas disputam a terceira jornada do grupo D da Liga Europa, no qual são adversários do SC Braga que defronta o Saint-Gilloise esta quinta-feira.