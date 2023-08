Mamadou Loum emprestado pelo FC Porto ao Al-Raed

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O futebolista senegalês Mamadou Loum vai reforçar o Al-Raed por empréstimo do FC Porto, comunicou esta quinta-feira o clube do escalão principal da Arábia Saudita, ficando com cláusula de opção de compra no final da época.

O médio, de 26 anos, enfrenta a terceira cedência seguida em outras tantas temporadas, após ter representado os espanhóis do Alavés (2021/22) e o Reading (2022/23), recém-despromovido à terceira divisão inglesa, tendo cumprido 32 partidas e marcado um golo.

Campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2019/20, Mamadou Loum chegou inicialmente ao FC Porto por empréstimo do Sporting de Braga - cuja formação principal nunca representou - a meio de 2018/19, na sequência de uma cedência ao Moreirense.

O internacional senegalês, que contabiliza três internacionalizações e venceu a Taça das Nações Africanas em 2022, vinculou-se, numa fase posterior, aos 'dragões' até junho de 2025, somando um tento em 23 partidas pela equipa comandada por Sérgio Conceição.

Mamadou Loum estava a treinar com a equipa B desde o arranque da pré-temporada e junta-se a Wilson Manafá, Rodrigo Conceição, Nanu, Tomás Esteves, Diogo Leite, João Marcelo, Matheus Uribe e Fernando Andrade entre as saídas registadas pelo FC Porto.