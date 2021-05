Manchester City anula PSG e é o primeiro finalista da Liga dos Campeões

Por Guilherme de Sousa 04 Maio, 2021 • 21:55 Partilhar este artigo Facebook

O Manchester City é o primeiro finalista da edição deste ano da Liga dos Campeões. A equipa inglesa, onde jogam os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, bateu o Paris Saint-Germain no estádio Ethiad (2-0) com um bis do extremo argelino Ryad Mahrez, no jogo da segunda mão das meias-finais.



O primeiro golo surgiu logo aos 10 minutos de jogo. Em contra-ataque, a equipa de Pep Guardiola chegou à área parisiense e, após um corte incompleto, Ryad Mahrez apareceu no flanco direito, rematou e bateu o guardião Keylor Navas.

Sem Mbappé, que começou o jogo no banco por problemas físicos, Neymar e companhia não conseguiram assustar a defensiva do City liderada por Rúben Dias, que assinou mais uma excelente exibição. A par do central português, também Bernardo Silva foi titular nesta partida.

Na segunda parte, os campeões franceses não conseguiram assustar o brasileiro Ederson e, aos 62 minutos, numa jogada iniciada por Kevin DeBuyne, o defesa Zinchenko assistiu Ryad Mahrez, que fuzilou a baliza de Navas.

A partir daqui, a equipa de Pochettino, que teve Danilo Pereira como titular, começou a sentir que era impossível dar a volta à eliminatória e os nervos vieram ao de cima.

A 20 minutos do final da partida, Di María pisou de forma intencional o capitão do City, Fernandinho, e viu o vermelho direto, deixando os parisienses a jogar com dez unidades.