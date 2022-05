Manchester City e Borussia Dortmund têm acordo para a transferência de Haaland

© Odd Andersen/AFP

Por Gonçalo Teles 10 Maio, 2022 • 16:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ingleses do Manchester City anunciaram esta terça-feira que chegaram a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund para a transferência do avançado norueguês Erling Haaland.

O negócio deve efetivar-se a 1 de julho de 2022, estando dependente do sucesso das negociações com o jogador. Os alemães também já confirmaram o acordo no seu site oficial e explicam que "com a realização deste negócio, a gestão espera um efeito positivo nos principais indicadores de ganhos (EBITDA, EBIT) para o ano fiscal de 2022/2023 num intervalo aproximado de 35 a 40 milhões de euros".

O norueguês de 21 anos é visto como uma das próximas superestrelas do futebol mundial, depois de duas épocas e meia em que marcou 85 golos ao serviço do Borussia Dortmund, isto num momento em que as contas da presente temporada ainda nem estão fechadas.

O avançado deu-se a conhecer ao mundo com 18 anos, quando bateu o recorde de golos num só jogo do Mundial de sub-20: fez nove na vitória por 12-0 da Noruega sobre as Honduras.