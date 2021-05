Manchester City avança para contratação de Nuno Mendes ao Sporting

Nuno Mendes, jogador do Sporting © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes com Cátia Carmo 14 Maio, 2021 • 08:21

Nuno Mendes está com rota de viagem traçada para Inglaterra. O Manchester City vai avançar pelo jogador do Sporting. A TSF já tinha revelado o interesse da equipa de Pep Guardiola no jovem ala esquerdo e, esta sexta-feira, o jornal A Bola garante que a proposta do City vai chegar a Alvalade nos próximos dias.

O negócio pode envolver a cedência em definitivo de Pedro Porro ao Sporting. O espanhol está emprestado pelo Manchester City aos leões, durante dois anos.

Nuno Mendes tem uma cláusula de rescisão fixada em 70 milhões de euros e foi um dos destaques como titular na equipa de Rúben Amorim. Com 18 anos já foi internacional português.