Manchester City chega à final da Champions com bis de Bernardo Silva. Veja os golos

Por Gonçalo Teles 17 Maio, 2023 • 21:53

O Manchester City marcou esta quarta-feira encontro com o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões depois de vencer o Real Madrid, em casa, por 4-0, com um bis do português Bernardo Silva.

Depois de um empate 1-1 em Madrid, na primeira mão das meias-finais, o jogador luso fez o primeiro golo da partida aos 23', depois de um passe de De Bruyne que o deixou isolado na grande área madrilena.

Aos 36', depois de uma incursão de Gundogan na grande área espanhola que acabou com uma defesa incompleta de Courtois, Bernardo Silva aproveitou para, de cabeça, atirar para a baliza deserta e fazer o 2-0.

O terceiro golo da partida surgiu aos 75', a partir de um livre lateral de De Bruyne que o brasileiro ex-FC Porto Éder Militão desviou para a própria baliza.

Já para lá dos 90', o recém-entrado Julián Álvarez aproveitou um passe à meia-volta de Phil Foden para, no frente a frente, com Courtois, desviar para o 4-0.

Com este resultado, a equipa de Pep Guardiola chega pela segunda vez à final da Liga dos Campeões, que vai ser jogada em Istambul, a 10 de junho, frente ao três vezes campeão europeu Inter.