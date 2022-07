Manchester City contrata futebolista internacional inglês Kalvin Phillips

O internacional inglês, Kalvin Phillips © Twitter @ManCity

O bicampeão inglês de futebol, Manchester City, anunciou hoje a contratação por seis temporadas do médio internacional inglês Kalvin Phillips, oriundo do Leeds United, que encaixou 50 milhões de libras esterlinas (cerca de 58 milhões de euros), segundo a imprensa.

"O Manchester City tem o prazer de anunciar a contratação de Kalvin Phillips num contrato de seis anos. O médio de 26 anos chega do Leeds United, tendo feito 234 jogos ao longo de oito temporadas, marcando 14 golos e fazendo 14 assistências", lê-se na página oficial dos 'citizens'.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal



Welcome, Kalvin! #ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL - Manchester City (@ManCity) July 4, 2022

Phillips declarou estar "absolutamente encantado" por se juntar ao plantel do qual fazem parte os internacionais portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva e orientado pelo catalão Pep Guardiola.

"O City provou novamente ser a melhor equipa do país, com um plantel incrível e um técnico que é considerado o melhor do mundo. Ser capaz de jogar com o Pep e aprender com ele e sua equipa, além de fazer parte de uma equipa tão fantástica, é uma perspetiva que me deixa incrivelmente empolgado", concluiu o jogador.