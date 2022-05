Manchester City empata em Londres e deixa Premier League ao rubro

© AFP

O líder Manchester City empatou (2-2) hoje no terreno do West Ham e pode terminar a 37.ª e penúltima jornada da Liga inglesa de futebol com apenas um ponto de vantagem sobre o Liverpool, que atua em Southampton.

Em Londres, os 'citizens', que contaram com Bernardo Silva e João Cancelo a tempo inteiro, recuperaram de uma desvantagem de dois golos, mas acabaram por não conseguir dar a volta ao marcador, embora o argelino Mahrez tenha falhado uma grande penalidade nos minutos finais.

Caso o Liverpool, segundo classificado, vença terça-feira no Estádio Saint Mary's, City e 'reds' vão disputar a última e decisiva ronda da Premier League separados apenas por um ponto.

Esta temporada, a equipa do alemão Jurgen Klopp já conquistou a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra, tendo ainda a final da Liga dos Campeões para disputar com o Real Madrid.

No London Stadium, na casa do quinto classificado da prova, o Manchester City fez uma primeira parte para esquecer e chegou ao intervalo a perder por 2-0, devido a um 'bis' de Bowen, que marcou aos 24 e 45 minutos.

Na segunda parte, os campeões ingleses reduziram logo aos 49 minutos, por Grealish, e refizeram o empate com a ajuda do checo Coufal, que fez um autogolo aos 69.

A formação de Pep Guardiola ficou com pouco mais de 20 minutos para tentar chegar ao triunfo - que seria determinante nesta fase da temporada -, mas o extremo Riyad Mahrez 'tremeu' com a pressão e falhou uma grande penalidade, aos 86.

O polaco Fabianski defendeu o remate do internacional argelino, num lance que castigou uma falta cometida sobre Gabriel Jesus na grande área e que foi assinalado com recurso ao videoárbitro (VAR).

Na última jornada, em 22 de maio, o Manchester City recebe o Aston Villa, 12.º classificado, enquanto o Liverpool defronta o Wolverhampton, de Bruno Lage, em Anfield Road.

Nesta ronda, num embate entre equipas do meio da tabela, o Aston Villa empatou em Birmingham com o Crystal Palace (1-1) e igual resultado obtiveram os 'wolves' na receção ao já despromovido Norwich.

Foi o sexto jogo seguido de Bruno Lage sem vencer na Premier League (quatro derrotas e dois empates) e que deixou a equipa do técnico português sem possibilidades matemáticas que chegar um lugar europeu (está no oitavo posto).

Toti Gomes, João Moutinho, Rúben Neves e João Moutinho foram titulares na equipa da casa, enquanto Chiquinho, Podence e Fábio Silva foram lançados na segunda parte.

Além do adeus europeu, o Wolverhampton pode até final da prova perder o oitavo posto para o Leicester City. Os 'foxes', sem Ricardo Pereira, lesionado, foram ao campo do despromovido Watford golear por 5-1, com destaque para os 'bis' de Vardy e Barnes.

Na luta pela manutenção, o histórico Leeds United saiu provisoriamente da zona de despromoção, embora tenha apenas empatado (1-1) na receção ao Brighton. O defesa holandês Struijk, aos 90+2 minutos, impediu a derrota dos 'whites' e garantiu um valioso ponto na luta pela continuidade na Premier League.

No primeiro jogo do dia, o Tottenham subiu provisoriamente ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, e colocou pressão sobre o Arsenal, após receber e vencer o Burnley, por 1-0, com um golo do avançado Harry Kane, aos 45+8 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Com este triunfo, os 'spurs' passaram a somar 68 pontos e ultrapassaram à condição o Arsenal, o histórico rival, que continua com 66, na luta pela 'Champions'.

Os 'gunners' jogam na segunda-feira no terreno do Newcastle.

Por seu lado, o Burnley caiu para 18.º posto, com 34 pontos, e entrou em zona de despromoção.