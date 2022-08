Manchester City estreia-se a vencer na Premier League com bis de Haaland

Haaland apresentou-se na Premier League com um bis © EPA

O Manchester Ciy começou a defesa do título em Inglaterra com uma vitória em Londres sobre o West Ham por 2-0. A figura do encontro foi o avançado norueguês dos citizens, Erling Haaland, que assinou um bis na sua estreia na Premier League.

Os portugueses João Cancelo e Rúben Dias foram titulares na formação comandada pelo catalão Pep Guardiola. Já Bernardo Silva começou o jogo no banco, tendo sido lançado no encontro, realizado no Queen Elizabeth Stadium, durante a segunda parte.

Assim, com esta vitória em Londres, os citizens começam a defesa do título com uma vitória, distanciando-se de dois rivais. O Liverpool empatou (2-2) com o Fullham e o Manchester United foi derrotado em casa pelo Brighton (1-2). Já o Chelsea venceu o Everton (1-0).