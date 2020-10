Sarr estreia-se no FC Porto. Dias, Cancelo e Bernardo Silva titulares no City

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

O FC Porto estreia-se esta quarta-feira na edição 2020/2021 da Liga dos Campeões com uma visita ao Manchester City de João Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva.

Os campeões nacionais são o único representante português nesta edição do torneio e estão inseridos no Grupo C, do qual também fazem parte o Marselha de André Villas Boas e o Olympiakos de Pedro Martins.

Onze do Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, Bernardo, Sterling (C), Aguero

Onze do FC Porto: Marchesín, Mbemba, Pepe, Sarr, Zaidu, Uribe, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Luis Díaz, Corona e Marega

O jogo é arbitrado pelo letão Andris Treimanis, auxiliado por Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Jochem Kamphuis e Kevin Blom estarão a cargo do VAR.

Suplentes do Manchester City: Steffen, Carson, Stones, Zinchenko, Torres, Fernandinho, Foden, Nmecha, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer, Bernabe

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Loum, Taremi, Nakajima, Grujic, Manafá, Romário Baró, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson e Nanu