Manchester City vence PSG em Paris e está mais perto da final da Champions

O Manchester City deu um passo importante para chegar, pela primeira vez, à final da Liga dos Campeões © Yoan Valat/EPA

O Manchester City deu um passo importante esta quarta-feira para chegar, pela primeira vez, à final da Liga dos Campeões ao vencer, no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain por 2-1. Um jogo em que a equipa francesa acabou apenas com dez jogadores devido à expulsão de Idrissa Gueye, aos 78 minutos.

O capitão Marquinhos colocou a equipa da casa à frente no marcador logo na primeira parte, aos 15 minutos, mas o City conseguiu a reviravolta no segundo tempo, com golos do belga Kevin de Bruyne, aos 64', e do argelino Riyad Mahrez, aos 71'.

João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no lado do Manchester City. Já Danilo saiu do banco do PSG aos 80 minutos de jogo.

Na próxima terça-feira as duas equipas voltam a encontrar-se, desta vez em Manchester, para decidir quem será o primeiro finalista da Liga dos Campeões.