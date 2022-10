Manchester United afasta Cristiano Ronaldo do jogo com o Chelsea

© Ian Hodgson/AFP

O Manchester United anunciou esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo foi afastado da equipa que vai defrontar o Chelsea no sábado.

"Cristiano Ronaldo não vai fazer parte da equipa do Manchester United para o jogo de sábado contra o Chelsea. O resto do plantel está totalmente focado na preparação do encontro", escreve o clube em comunicado, não avançando mais pormenores.

O jogador português abandonou o relvado mais cedo na partida frente ao Tottenham desta quarta-feira, depois de ter passado os 90 minutos no banco.

O Cristiano percebeu que já não ia entrar e foi tomar banho mais cedo



O Cristiano percebeu que já não ia entrar e foi tomar banho mais cedo

Erik Ten Hag, treinador dos red devils, revelou, após o apito final, que trataria do assunto mais tarde. "Não falei com ele. Não tomei atenção a isso, vou lidar com isso amanhã. Quero manter o foco na equipa", disse.

De acordo com o The Athletic, o jogador português treinou sozinho esta quinta-feira, depois de se ter recusado a entrar na partida frente aos Spurs a partir do banco.

A temporada atual tem sido atribulada para o futebolista português. Ainda antes de começarem as provas oficiais, Cristiano Ronaldo não compareceu nos trabalhos de pré-temporada do United. Erik Ten Hag mantinha a confiança na continuidade do avançado, mas os rumores da saída eram cada vez mais.

No entanto, nenhuma transferência aconteceu e o atleta integrou os diabos vermelhos, mas quase sempre a começar as partidas no banco de suplentes. Em 2022/2023, Cristiano Ronaldo leva 690 minutos, divididos em 12 encontros, e marcou apenas dois golos.