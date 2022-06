Manchester United anuncia saída de Paul Pogba a custo zero

Paul Pogba © EPA

A segunda passagem de Paul Pogba pelo Manchester United terminou como a primeira: com uma saída a custo zero. Os red devils anunciaram, esta sexta-feira, que o internacional francês vai abandonar o clube no final do contrato, a 30 de junho.

A história do médio com o emblema de Manchester começou aos 16 anos, quando chegou da academia do Le Havre. Em 2012, transferiu-se para a Juventus no final do contrato, devido às poucas oportunidades de jogar no plantel treinado por Alex Ferguson.

Quatro épocas depois, o United resgatou os serviços de Paul Pogba, por cerca de 100 milhões de euros. No segundo capítulo com a camisola dos reds, o francês realizou 233 jogos, marcando 39 golos e assistindo por 41 ocasiões.

"Todos no clube gostariam de congratular Paul Pogba pela sua carreira de sucesso e agradecer-lhe pela contribuição que deu ao Manchester United. Desejamos o melhor para os próximos passos que vai dar numa carreira já notável", pode ler-se numa nota publicada pelo Manchester United, em que resume a carreira do internacional gaulês.

Aos 29 anos, prepara-se para um novo desafio na carreira, tornando-se um jogador livre para assinar por qualquer clube.