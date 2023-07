Manchester United apresenta oficialmente Bruno Fernandes como novo capitão

Bruno Fernandes © Adam Vaughan/EPA (arquivo)

O Manchester United anunciou esta quinta-feira que o internacional português Bruno Fernandes será o novo capitão da sua equipa de futebol, sucedendo ao central Harry Maguire, do qual era a segunda opção para envergar a braçadeira.

De resto, o médio luso, contratado ao Sporting no mercado de inverno de 2020 por 55 milhões de euros, mais 25 milhões de euros em variáveis, já tinha capitaneado a equipa em inúmeros jogos sob o comando técnico Erik ten Haag, mas a partir desta quinta-feira tornar-se-á o primeiro jogador português a conquistar o estatuto de capitão do histórico clube inglês, 20 vezes campeão de Inglaterra.

O seu antecessor no cargo, Harry Maguire, de 30 anos, 57 vezes internacional e o defesa mais caro da história do futebol, contratado por 87 milhões de euros ao Leicester em 2020, foi informado pessoalmente pelo próprio Ten Haag da decisão de lhe retirar a braçadeira que envergava há três anos e meio, o que o levou a confessar-se desapontado, mas prometeu continuar a dar o seu melhor pela equipa no dia em que esta iniciou os trabalhos da pré-época.

No entanto, a imprensa inglesa tem noticiado que o treinador neerlandês não conta com ele e que o West Ham, vencedor da última Liga Conferência Europa, está interessado em assegurar a contratação do central.

O novo capitão dos red devils, que recebeu por duas vezes o prémio Sir Matt Busby, histórico jogador e treinador do United, para premiar o melhor jogador do ano, marcou 64 golos e contribuiu com 54 assistências em 185 jogos desde que chegou a Old Trafford, em 2020.