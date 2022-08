Manchester United começa Premier League com derrota em casa

Por TSF 07 Agosto, 2022 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

O Manchester United começou a Premier League com uma derrota em casa (1-2) frente ao Brighton. O resultado foi construído na primeira parte com um bis de Pascal Grab.

Na segunda parte, os Red Devils conseguiram reduzir a diferença através de um autogolo, o que foi insuficiente para inverter o resultado.

Cristiano Ronaldo começou o encontro no banco de suplentes e não gostava do que via, tendo sido lançado pelo novo treinador do United, Erik ten Hag, no decorrer da segunda parte.

Os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares. Os Red Devils começou assim a época com uma derrota na primeira jornada da Premier League.