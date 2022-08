Manchester United e Real Madrid anunciam acordo para transferência de Casemiro

© Franck Fife/AFP

Manchester United e Real Madrid anunciaram hoje terem chegado a acordo para a transferência do futebolista internacional brasileiro Casemiro para os red devils, sem divulgarem os valores do negócio ou a duração do contrato do médio.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar que o clube chegou a um acordo com o Real Madrid para a transferência de Casemiro. A transferência está sujeita ao acordo de termos pessoais, requisitos de visto do Reino Unido e médicos", comunicou o clube inglês, no sítio oficial na Internet.

Por sua vez, o Real deu conta do acordo alcançado com o United e manifestou "gratidão e apreço" ao internacional canarinho, que "faz parte da história" do emblema espanhol, ao qual esteve ligado durante quase dez anos.

Embora nenhum dos clubes tenham adiantado mais pormenores sobre o negócio, a imprensa internacional dá conta de que a transferência vai realizar-se por um valor a rondar os 70 milhões de euros (ME), mais 15 ME em variáveis, e o contrato de Casemiro terá a duração de quatro épocas, com a possibilidade de ser prolongado por mais uma.

O médio, de 30 anos, que chegou ao Real Madrid em janeiro de 2013 para jogar pelo Castilla (equipa secundária), foi promovido à principal equipa na temporada 2013/14, antes de rumar, por empréstimo, ao FC Porto na seguinte (2014/15).

O internacional pela seleção do Brasil em 63 ocasiões voltaria a Madrid para se fixar como titular indiscutível e notabilizar-se no meio-campo do Real, ao lado do croata Luka Modric e do alemão Toni Kross.

Pelo conjunto da capital espanhola, ergueu um total de 18 troféus, entre os quais cinco Ligas dos Campeões, três mundiais de clubes, três campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.

No Manchester United, atual último colocado da Premier League, face a dois desaires em outros tantos jogos, vai ser companheiro de equipa dos internacionais portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, sendo que com este último será um reencontro, tendo em conta que partilharam o balneário no Real Madrid durante quatro temporadas.