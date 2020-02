Manchester United e Wolverhampton empatam na estreia de Bruno Fernandes e Podence

© EPA

O Manchester United e o Wolverhampton empataram este sábado, num jogo que ficou marcado pela estreia de Bruno Fernandes, do lado dos Red Devils, mas também de Podence, o mais recente reforço do Wolves, de Nuno Espírito Santo.

O ex-capitão do Sporting, que foi titular e jogou os 90 minutos, mereceu a confiança imediata do técnico Ole Skolskaer, apenas três dias após ter sido contratado aos leões, por 55 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 80 milhões.

Com muitos portugueses em campo, o técnico do Wolves também quis dar a estreia ao seu mais recente reforço, que foi aumentar o contingente português na equipa. Daniel Podence, que foi contratado por 20 milhões de euros ao Olympiacos, entrou no decorrer da segunda parte.

No final do jogo, ambos, que foram colegas de equipa em Alvalade, trocaram as camisolas, num encontro com sotaque português em Old Trafford.

Num jogo sem golos, Manchester United e Wolverhampton podem ser ultrapassados na classificação pelo Tottenham de José Mourinho, que amanhã defronta os campeões ingleses do Manchester City.