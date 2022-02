Manchester United eliminado da Taça de Inglaterra pelo secundário Middlesbrough

© AFP

O Manchester United foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra em futebol pelo Middlesbrough, nos penáltis, depois de um empate a um golo no final do tempo regulamentar e prolongamento.

O sétimo classificado da II Liga inglesa de futebol bateu o pé ao Manchester United durante os 120 minutos em Old Trafford, a jogar o jogo pelo jogo, sem se remeter à defesa, e foi mais competente na decisão por penáltis, ao converter oito, enquanto os 'red devils' falharam o oitavo, pelo jovem sueco de 19 anos Anthony Elanga.

De realçar que Cristiano Ronaldo falhou um penálti no decorrer do jogo, aos 20 minutos, coisa rara na sua carreira, a punir falta sobre o regressado Paul Pogba, tendo rematado para o lado direito do guarda-redes, mas a bola saiu junto ao poste.

O Manchester United adiantou-se no marcador aos 25 minutos, por Jadon Sancho, mas o Middlesbrough empatou aos 64, na sequência de um lance irregular, uma vez o avançado Duncan Watmore tocou na bola com a mão, ainda que involuntariamente, mas com o braço todo aberto, criando volumetria, o que lhe permitiu controlá-la e fazer o último passe para Matt Crooks, o autor do golo.

O árbitro Anthony Taylor ainda se deslocou ao monitor do videoárbitro, mas acabou por confirmar o golo.

O resultado não voltou a alterar-se, nem no tempo regulamentar nem no prolongamento, razão pela qual foi necessário recorrer aos penáltis para decidir qual das duas equipas seguiria para os oitavos de final.

Nos penáltis, os três internacionais lusos do Manchester United, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot executaram com sucesso os seus remates, mas Anthony Elanga rametou por cima da barra, já no oitavo penálti, e sentenciou a eliminação da sua equipa, enquanto o Middlesbrough não falhou nenhum.