Manchester United espera por "todos os factos" para agir sobre a entrevista de Ronaldo

Os ingleses do Manchester United, clube em que atua o português Cristiano Ronaldo, esclareceram esta segunda-feira que vão esperar "até que sejam conhecidos todos os factos" antes de dar uma resposta à polémica entrevista do luso.

Num curto comunicado divulgado no site oficial, o clube diz "tomar nota da cobertura mediática dada a uma entrevista de Cristiano Ronaldo".

"O clube ponderará a sua resposta depois de serem estabelecidos todos os factos", acrescentam.

Para já, dizem os responsáveis de Old Trafford, o foco é "continuar a preparar a segunda parte da época", mantendo o "momento, crença e união que está a ser construída entre jogadores, treinador, funcionários e adeptos".

Cristiano Ronaldo disse este domingo que se sentiu "traído" no Manchester United, clube que representa, e que "algumas pessoas" não o queriam na equipa, não só esta época como na anterior.

"Não sei se devia dizer isto, mas não me importa. As pessoas deviam ouvir a verdade: sim, senti-me traído, e senti que algumas pessoas não me queriam cá, não só esta época, mas também na última", declarou o avançado, num avanço de uma entrevista televisiva que será transmitida na televisão inglesa na quarta-feira.

Segundo o avançado de 37 anos, "não é só o treinador", Erik ten Hag, a não o querer no plantel, mas também "dois ou três no clube", clarificando, depois, que se referia a administradores, para reforçar que se sentiu "traído".

O avançado ficou de fora dos últimos dois jogos dos red devils, e agora prepara-se para embarcar para o Catar com a seleção portuguesa, que capitaneia, para o Mundial 2022.

Ao todo, soma esta época 16 jogos e três golos pelo clube inglês, depois de em 2021/22, época de regresso a Manchester, ter conseguido 24 golos, em 38 encontros.