Manchester United garante no prolongamento meias da Taça de Inglaterra

O Manchester United sofreu para se apurar este sábado para as meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol, com difícil triunfo (2-1) em casa do Norwich, já no final do prolongamento e com um jogador a mais.

O avançado nigeriano Odion Ighalo, aos 51 minutos, sozinho na zona da pequena área, colocou os red devils na frente, contudo Todd Cantwell empatou para o lanterna-vermelha do campeonato, aos 75, com forte remate à entrada da área.

A expulsão do defesa suíço Timm Klose, aos 89 minutos, permitiu à equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot intensificar o domínio, que frutificaria já aos 117 minutos, perto do fim da segunda parte do prolongamento.

Após lance de envolvimento, a defesa local não alivia e Harry Maguire, na zona frontal e no meio de vários contrários, foi mais lesto a desviar a bola para o fundo das redes.

No domingo definem-se o resto dos semifinalistas, com os jogos Sheffield United-Arsenal, Leicester-Chelsea e Newcastle-Manchester City.