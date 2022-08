Manchester United oficializa contratação de Casemiro ao Real Madrid

Casemiro esteve no relvado de Old Trafford antes da partida entre o Manchester United e o Liverpool © Peter Powell/EPA

O Manchester United oficializou esta segunda-feira a contratação do futebolista internacional brasileiro Casemiro ao Real Madrid, tendo apresentado o jogador no relvado de Old Trafford antes do arranque da receção ao Liverpool.

Num dia em que centenas de adeptos se manifestaram pela saída dos atuais donos, a família norte-americana Glazer, o médio defensivo viu a sua transferência oficializada pelos 'red devils', que ainda assim esclarecem que o negócio fica sujeito "aos requisitos de visto de trabalho no Reino Unido".

O contrato, esclareceram os ingleses, é válido até junho de 2026, sem serem comunicados os valores envolvidos no negócio, com Casemiro 'mostrado' a Old Trafford, que o aplaudiu, antes do jogo com o Liverpool.

No comunicado da sua apresentação, o jogador afirmou estar "extremamente entusiasmado" por trabalhar com Erik ten Hag e o plantel do United, que inclui os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, com quem jogou nos 'merengues'.

"Estou a fechar uma jornada linda em Madrid e a começar outra em Manchester, tão determinado como sempre em vencer, ganhar títulos e orgulhar os adeptos", declarou.

O diretor desportivo dos ingleses destacou Casemiro como "um vencedor em série e um dos melhores centrocampistas do futebol mundial", oferecendo à equipa "experiência, conhecimento e caráter".

O médio de 30 anos, que jogou no FC Porto, despediu-se em lágrimas dos madridistas, por quem conquistou, entre outros títulos, quatro Ligas dos Campeões, a última das quais em 2021/22.

A imprensa internacional deu conta de que a transferência, primeiro anunciada na última sexta-feira, ter-se-á realizado por um valor a rondar os 70 milhões de euros (ME), mais 15 em variáveis.

Formado no São Paulo, o médio, que chegou ao Real Madrid em janeiro de 2013 para jogar pelo Castilla (equipa secundária), foi promovido à principal equipa na temporada 2013/14, antes de rumar, por empréstimo, ao FC Porto na seguinte (2014/15).

O internacional pela seleção do Brasil em 63 ocasiões voltaria a Madrid para se fixar como titular indiscutível e notabilizar-se no meio-campo do Real, ao lado do croata Luka Modric e do alemão Toni Kroos.

Pelo conjunto da capital espanhola, ergueu um total de 18 troféus, entre os quais cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de clubes, três campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.