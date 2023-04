Manchester United pode conhecer novo dono esta sexta-feira

Adeptos do Manchester United exibem cartazes de protesto contra os Glazer, a família detentora do clube inglês © AFP

O prazo para apresentação de propostas para comprar o Manchester United está próximo, depois dos Glazer, família norte-americana que é proprietária do clube inglês, ter iniciado o processo de venda no último mês de novembro. Os atuais proprietários estão a pedir sete mil milhões de euros, mas a imprensa inglesa garante que até à data ninguém se aproximou desse valor.

As propostas mais fortes pertenceram ao presidente do Qatar Islamic Bank , Jassim Bin Hamad Al Thani, e também do milionário inglês, Jim Ratcliffe.

Os dois candidatos para comprar o Manchester United oferecem valores próximos dos seis mil milhões de euros. Um valor que que se for aceite, vai bater o recorde mundial para a compra/venda de um clube de futebol.