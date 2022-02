Manchester United vence com golo de Bruno Fernandes e reforça quarto posto

Bruno Fernandes © EPA

O Manchester United reforçou este domingo o quarto lugar da liga inglesa de futebol após vencer no terreno do Leeds United, por 4-2, com um golo de Bruno Fernandes, na 26.ª jornada.

O médio internacional português foi titular, assim como Cristiano Ronaldo, e assinou o segundo golo dos red devils, aos 45+4 minutos, tendo também feito a assistência para o quarto tento da sua equipa, de Elanga, aos 89.

Já antes do remate certeiro de Bruno Fernandes, o central Maguire tinha aberto o marcador, aos 34 minutos, com o Manchester United a chegar ao intervalo com uma vantagem de dois golos.

Contudo, no arranque da segunda parte, em apenas dois minutos, o Leeds deixou tudo novamente empatado, com dois golos de jogadores que passaram pelo campeonato português. O espanhol Rodrigo (ex-Benfica) reduziu, aos 53, e o brasileiro Raphinha (ex-Sporting e Vitória de Guimarães), aos 54, refez a igualdade.

O Manchester United 'tremeu', mas, aos 70 minutos, o médio brasileiro Fred voltou a dar vantagem aos forasteiros, com Elanga a confirmar o triunfo nos instantes finais.

Com este resultado, o Manchester United aproveitou da melhor forma o empate caseiro do West Ham com o Newcastle (1-1) e passou a ter quatro pontos de vantagem sobre os 'hammers' no quarto e último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os 'red devils' mantiveram-se também a quatro pontos do Chelsea, terceiro posicionado, que nesta ronda venceu no campo do Crystal Palace (1-0).

Por seu lado, o Leeds United continua com o 'fantasma' da despromoção e segue no 15.º posto cinco pontos acima dos lugares 'proibidos'.