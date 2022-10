Manchester United vence com três portugueses e sobe a quinto em Inglaterra

Além de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot forma titulares nos red devils © Andrew Yates/EPA

O Manchester United subiu este domingo ao quinto lugar da Liga inglesa de futebol com um triunfo caseiro sobre o West Ham (1-0), com três portugueses no onze, incluindo Cristiano Ronaldo, no fecho da 14.ª jornada.

Em Old Trafford, o internacional inglês Marcus Rashford fez o único golo da partida, aos 38 minutos, mas o 'herói' dos 'red devils' acabou por ser o guarda-redes espanhol De Gea, que manteve a vantagem com uma mão cheia de boas defesas, sobretudo nos minutos finais da partida.

Rashford chegou mesmo aos cem golos em partidas oficiais pelo Manchester United, clube em que fez toda a sua formação e carreira, até ao momento.

Que Bola de Eriksen e Que Cabeçada de Rashford



@premierleague | @ManUtd 1 x 0 @WestHam#PremierELEVEN pic.twitter.com/EooUyDsSlp - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 30, 2022

Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foram titulares e estiveram a tempo inteiro na equipa da casa, com o capitão da seleção portuguesa a fazer pela primeira vez 90 minutos em dois seguidos esta época.

Apenas pela segunda vez esta época, Ronaldo foi titular em dois seguidos na equipa do holandês Erik ten Hag.

Este resultado, o quinto jogo sem perder na Premier League após um inicio algo atribulado de competição, deixa o Manchester United no quinto lugar com 23 pontos, ultrapassando o Chelsea (goleado em Brighton por 4-1), agora sexto com 21.

Os 'red devils' estão a um ponto do Newcastle, quatro posicionado com mais um jogo.

Por seu lado, o West Ham é 13.º classificado com 14 pontos.