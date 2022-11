Mané na lista do Senegal para o Mundial apesar de estar lesionado

Sadio Mané © AFP (arquivo)

O avançado Sadio Mané, segundo na Bola de Ouro de 2022, integrou esta sexta-feira a lista de convocados do Senegal para o Mundial2022 de futebol, apesar de se ter lesionado recentemente ao serviço do Bayern Munique.

O melhor jogador africano da última temporada sofreu uma lesão no perónio no último encontro do Bayern Munique, saindo de campo logo aos 21 minutos, o que deixava em perigo a sua participação.

"Preferi tê-lo no grupo. [...] Sadio Mané é um jogador importante na nossa equipa. É importante continuar a avaliar a sua lesão esperando que dentro duas, três semanas, possa haver uma evolução. Mas estamos verdadeiramente otimistas", disse o selecionador Aliou Cissé.

Além de Mané, o selecionador senegalês chamou as outras grandes estrelas do atual campeão africano, como o guarda-redes Edouard Mandy e o defesa Kalidou Koulibaly, ambos do Chelsea, mantendo 19 dos jogadores que venceram a Taça das Nações Africanas de 2022, mas apenas sete do Mundial2018.

Na lista de convocados do Senegal está ainda o médio Loum Ndiaye, emprestado pelo FC Porto aos ingleses do Reading, assim como Pathé Ciss, que passou por União da Madeira e Famalicão.

O Senegal vai estar pela terceira vez num Mundial e tem como melhor prestação a presença nos quartos de final em 2022.

No Mundial do Qatar, o Senegal está no Grupo A, juntamente com a seleção anfitriã, os Países Baixos e o Equador.

Lista de 26 convocados

- Guarda-redes: Edouard Mendy (Chelsea, Ing), Alfred Gomis (Queens Park Rangers, Ing) e Seny Dieng (Rennes, Fra).

- Defesas: Kalidou Koulibalu (Chelsea, Ing), Abdou Diallo (Leipzig, Ale), Youssouf Sabaly (Betis, Esp), Fodé Ballo Touré (AC Milan, Ita), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Gre), Ismail Jakobs (Mónaco, Fra) e Formose Mendy (Amiens, Fra).

- Médios: Gana Gueye (Everton, Ing), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Ing), Nampalys Mendy (Leicester, Ing), Krepin Diatta (Mónaco, Fra), Pape Gueye (Marselha, Fra), Pape Sarr (Tottenham, Ing), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Esp), Moustapha Name (Pafos, Gre) e Loum Ndiaye (Reading, Ing).

- Avançados: Sadio Mané (Bayern Munique, Ale), Ismaila Sarr (Watford, Ing), Boulaye Dia (Salernitana, Ita), Bamba Dieng (Marselha, Fra), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Tur), Nicolas Jackson (Villarreal, Esp) e Iliman Ndiaye (Sheffield Wednesday, Ing).