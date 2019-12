Manifesto olímpico original leiloado por valor recorde

Por Lusa 19 Dezembro, 2019 • 12:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O manifesto olímpico original, escrito em 1892 por Pierre de Coubertin, foi leiloado na quarta-feira em Nova Iorque por 8,8 milhões de dólares (7,9 milhões de euros), valor recorde para um artigo relacionado com desporto.

O manuscrito, composto por um total de 14 páginas, expressa a visão do barão francês, considerado o pai dos Jogos Olímpicos da era moderna, e foi arrematado por um valor quase nove vezes superior à base de licitação - de um milhão de euros -, informou a leiloeira Sotheby's.

O valor pelo qual foi leiloado o único exemplar conhecido do manifesto olímpico original 'pulverizou' os 5,6 milhões de dólares (cinco milhões de euros ao câmbio de hoje) pagos em junho por uma camisola do lendário jogador de basebol Babe Ruth, o anterior máximo por um artigo relacionado com o desporto.