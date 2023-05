"Mantenho o que disse." Sérgio Conceição confiante na conquista do título

© LUSA

O treinador do FC Porto mantém o discurso e coloca pressão no Benfica. Na antevisão do jogo decisivo com o Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição assume que continua confiante na conquista pelo título. "Sempre foi o meu o discurso e continua a ser até às 20 horas de amanhã", frisa.

"A confiança não tem que ver com os adversários, tem que ver com aquilo que é o nosso dia a dia e com o nosso trabalho. Temos de fazer o nosso jogo, ganhá-lo e depois das 20 horas saberemos quem é o campeão", afirma.

Conceição assume que continua confiante no título até ao último minuto do jogo com o Vitória. 00:00 00:00

Conceição avisa que a equipa do FC Porto "nunca atira a toalha ao chão" em nenhum momento. "Isso é uma característica da minha equipa, dos meus jogadores, desta região. Além disso, faz referência às "arbitragens infelizes".

"Não jogamos sozinhos, temos de ser mais fortes, mesmo quando existem adversidades que são inerentes ao jogo mas também às vezes junta-se ali uma terceira equipa que nem sempre é feliz."

Quanto ao jogo com o Vitória, o técnico azul e branco avisa para uma equipa que está num bom momento, com várias vitórias consecutivas. Ainda assim, Conceição não duvida da capacidade dos dragões para realizarem um bom jogo e garantirem a vitória na última jornada do campeonato.