Manuel José: Benfica será campeão "aconteça o que acontecer" e Sporting "faz sempre grandes jogos"

Manuel José, antigo treinador de Sporting e Benfica

O Sporting e o Benfica enfrentam-se este domingo numa partida que será decisiva para as contas do Campeonato. Manuel José antevê que o Sporting apareça forte, como faz contra "equipas melhores" e lembra que o Benfica "já acusou a responsabilidade".

"Olhando para o passado recente e para o comportamento competitivo do Sporting quando joga contra equipas melhores, e neste caso o Benfica é melhor do que o Sporting, o Sporting faz sempre grandes jogos. Portanto, estou à espera precisamente disso. A responsabilidade do Benfica, também já acusou a responsabilidade algumas vezes em jogos em que não devia e era favorito. A obrigatoriedade de ganhar tem um peso muito grande, por vezes, no comportamento dos jogadores", prevê o antigo treinador de águias e leões em declarações à TSF.

O jogo é decisivo para ambos. O Benfica precisa de ganhar para ser já campeão, enquanto o Sporting necessita de vencer para continuar na luta pelo terceiro lugar e acesso à Liga dos Campeões, depois de o SC Braga ter empatado no sábado com o Boavista.

Manuel José considera que o fator título será mais preponderante: "Neste momento, os objetivos do Benfica são ganhar ou empatar o jogo com o Sporting. Se ganhar, melhor. Não deixar a decisão para o último jogo."

O FC Porto fez o seu trabalho e venceu o Famalicão no sábado por 4-2, ficando a um ponto do Benfica, ainda que com mais uma partida jogada. Mesmo que acuse a pressão e independentemente do resultado do dérbi, o treinador acredita que o título já não foge às águias.

"Aconteça o que acontecer neste dérbi com o Sporting, o Benfica, de uma forma ou de outra, vai ganhar o campeonato", crê Manuel José.

A semana ficou marcada pela confirmação da saída de Grimaldo, que já foi apresentado pelo Bayer Leverkusen e gerou alguma polémica.

Roger Schmidt garantiu que o espanhol vai a jogo e Manuel José concorda: "O que está em causa aqui é o Benfica ser campeão e, neste momento, o melhor lateral esquerdo que o Benfica tem é o Grimaldo. Muitas vezes é decisivo também nos livres que marca, nos golos que marca, nas assistências que faz. E com a moral com que está neste momento."

As contas do dérbi são simples. Em caso de vitória do Benfica, as águias podem festejar mais um título nacional e impedem o Sporting de chegar à Liga dos Campeões. O empate também deixa os leões fora da prova milionária e atira as contas do título para a última jornada. Cenário que se repete com uma vitória do Sporting, ainda que a equipa de Rúben Amorim fique a dois pontos do SC Braga e ainda com a possibilidade de chegar ao terceiro lugar.