Manuel Machado é o novo técnico do Nacional até ao fim da época

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 22 Março, 2021 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Machado é o novo treinador do Nacional, substituindo Luís Freire no comando da equipa madeirense até ao fim da época 2020/21, anunciou esta segunda-feira o 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, de 65 anos, regressa a um clube que conhece muito bem e que orientou na temporada de 2005/06, nas épocas 2008/09 e 2009/10 e entre 2012/13 e 2016/2017.

Manuel Machado levou o conjunto madeirense a terminar o campeonato nos lugares de acesso à Liga Europa em 2005/06 e 2008/09, época na qual o Nacional alcançou a melhor classificação de sempre, ao concluir a prova no quarto lugar.

O técnico, natural de Guimarães, estava ao comando do Berço, equipa da Série B do Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão.

Manuel Machado começou a já longa carreira nos escalões de formação do Vitória de Guimarães. Foi técnico principal do Vitória de Guimarães, que levou também às competições europeias, em 2004/05 e 2010/11, Académica, Moreirense, Braga, Arouca, Vila Real e Fafe, tendo ainda uma curta experiência no estrangeiro, no Aris, da Grécia.

O Nacional ocupa o 16.º lugar na I Liga, em zona do 'play-off' de manutenção, com 21 pontos, em igualdade com Boavista (17.º) e Marítimo (18.º), fruto de cinco vitórias, seis empates e 13 derrotas.