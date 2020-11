Maradona, Reinaldo Teles e José Bastos homenageados nos jogos da I e II ligas

Maradona já foi homenageado na jornada europeia © Andrew Milligan/EPA

Os próximos jogos da I e II ligas portuguesas de futebol vão ser antecedidos de um minuto de silêncio, em memória de Diego Maradona, José Bastos e Reinaldo Teles, falecidos esta semana, anunciou a Liga de clubes.

"A Liga Portugal vai decretar um minuto de silêncio em todos os jogos da Liga NOS e da Liga Portugal SABSEG, realizados na próxima jornada, o qual se destina a homenagear a memória de Reinaldo Teles, emblemático dirigente do FC Porto, José Bastos, glória do SL Benfica, e Diego Maradona, lenda do futebol mundial", infirmou o organismo, em comunicado.

A homenagem começará a ser feita esta sexta-feira, no arranque da oitava jornada da I Liga, nos jogos Paços de Ferreira-Famalicão (19h00) e Tondela-Vitória de Guimarães (20h30), e prosseguirá pelos restantes encontros do fim de semana, incluindo os da 10.ª ronda da II Liga.

A Liga de clubes considera que "o futebol português e mundial ficou mais pobre na última semana", com os desaparecimentos do "emblemático dirigente do FC Porto" Reinaldo Teles, da "glória do Benfica" José Bastos e da "lenda" do futebol mundial Diego Armando Maradona.

José Bastos, o guarda-redes que defendeu a baliza do Benfica em toda a caminhada rumo à histórica conquista da Taça Latina, na época 1949/50, morreu na terça-feira, aos 91 anos.

Na quarta-feira, Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto e administrador não-executivo da SAD portista, também faleceu, aos 70 anos, poucas horas antes de ser anunciada a morte de um dos melhores futebolistas da história, Diego Armando Maradona, aos 60 anos.