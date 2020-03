Maratona do título também passa pelos Açores

Por João Nuno Coelho 02 Março, 2020 • 08:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Continua o ombro a ombro entre Benfica e Porto, com os portistas a terem missão teoricamente mais complicada nos Açores, mas a poderem colocar novamente pressão sobre os lisboetas por jogarem primeiro numa noite de segunda-feira de luta pelo título, em que os dois rivais podem sentir o efeito do desgaste de uma quinta-feira europeia desastrosa.

Santa Clara - Porto (segunda, 19h30)

O Porto visita um Santa Clara tranquilo (8º da classificação, 14 pontos acima da linha de água), muito por força das 4 vitórias consecutivas alcançadas (a sua melhor série no atual campeonato) antes da derrota "normal" na última jornada, em Moreira de Cónegos. Se isso será uma vantagem ou uma desvantagem para o Porto é o que veremos na segunda-feira.

Os insulares nem têm conseguido uma campanha muito feliz nos jogos em casa no campeonato, contando já 5 derrotas em São Miguel: com Benfica, Sporting, Famalicão e Rio Ave, equipas que estão entre as seis primeiras da prova, sendo que as duas que faltam a esta lista, o Porto e o Braga, ainda não jogaram na ilha.

Ouça aqui o programa "Números Redondos" com Teófilo Fernando e João Nuno Coelho 00:00 00:00

Mas também é um facto que já na época passada, a equipa treinada por João Henriques conseguiu mais pontos fora de casa do que no seu reduto (20 contra 22), fruto da sua capacidade de desenvolver ataques rápidos com eficácia.

O Santa Clara sofre igualmente mais golos em casa (13 até ao momento), do que fora (10), e neste jogo dedicará, com certeza, especial atenção ao flanco direito do ataque do Porto, responsável pela criação de 44% dos golos portistas no campeonato (12 dos 27 golos alcançados em jogadas de bola corrida).

Não é por acaso que 3 dos 4 melhores assistentes para golo da equipa de Sérgio Conceição atuam preferencialmente no lado direito: Corona (7 assistências), Otávio (5) e Marega (4). Sobra Alex Telles, com 5 passes para golo.

O lateral esquerdo, cuja maior parte das assistências resultam de lances de bola parada, continua a ser o portista mais influente no presente campeonato com 8 golos e 5 assistências, a que junta outras 7 participações diretas em lances de golo. Feitas as contas todas, Telles teve intervenção decisiva em 20 dos 47 golos do Porto na liga (43%).

Em termos de confronto histórico, recorde-se que o Porto já defrontou (e venceu) o Santa Clara por 3 vezes na atual temporada, sempre no Dragão, com vitórias difíceis mas sem ter ainda sofrido qualquer golo (2-0 no campeonato, 1-0 na Taça da Liga e na Taça de Portugal). Nos Açores, os portistas venceram nas duas últimas deslocações, mas é igualmente verdade que foi lá que sofreram a sua única derrota com o Santa Clara (1-0 em 2000/01), num total de 12 jogos (11 vitórias e 1 derrota).

Probabilidades Números Redondos: Santa Clara 10% / empate 20% / Porto 70%

Benfica - Moreirense (segunda, 20h45)

Pode dizer-se que a vida de Rui Vitória no Benfica começou a correr mesmo muito mal quando perdeu em casa com o Moreirense (3-1), na jornada 9 da liga transata, em início de novembro de 2018, inclusive com um golo de Chiquinho, agora jogador das águias.

A nova visita dos "cónegos" à Luz volta a acontecer num período de alguma irregularidade benfiquista, que só em Barcelos (1-0) interrompeu uma série de encontros de campeonato a sofrer muitos golos (6 em 3 partidas).

É igualmente um facto que o Moreirense está confortável na classificação, seguindo no 10º lugar, 11 pontos acima da linha de água, mas é uma das piores equipas na condição de visitante: apenas 1 vitória, a que junta 5 empates e 5 derrotas. Recorde-se que o único triunfo forasteiro dos minhotos foi o "chocante" 5-1 obtido em casa de uma das revelações da liga, o Gil Vicente. Esta vitória marcou, aliás, o início a melhor série de resultados do Moreirense no presente campeonato: 4 jogos sem perder (2 triunfos e 2 empates) nos últimos 4 encontros.

Quanto ao Benfica, continua a ser complicado explicar os números ofensivos muito inferiores aos da época passada: a equipa viu a sua capacidade de criar ocasiões claras de golo muito diminuída (no campeonato, passou de quase 7 oportunidades criadas em média por jogo para somente 5.3) e de enquadramento de remates na baliza adversária (de 7,1 por jogo - uma das melhores marcas da principais ligas europeias -, baixou para 4.8, apenas a 5ª melhor marca na liga portuguesa).

Vai valendo a eficácia tremenda de Carlos Vinicius, que além de ter um aproveitamento incrível de 62.5% das oportunidades claras, marca golo à cadência (média) de cada 75 minutos, no campeonato. Para que se tenha uma ideia da dimensão da proeza, esta cadência ultrapassa a de Eusébio (84 minutos) e José Águas (87), os melhores de sempre neste particular na história do Benfica. Claro que é importante lembrar que Eusébio fez 15 temporadas de águia ao peito e Águas completou 13.

Probabilidades Números Redondos: Benfica 85% / empate 10% / Moreirense 5%

Famalicão - Sporting (terça, 20h00)

Em Famalicão, o 6º da tabela recebe o 4º, com 6 pontos a separarem as duas equipas. Mas atenção que o Sporting está a somente 1 ponto de 3º (Braga, que visita o Marítimo) e tem 3 de vantagem sobre o 5º (o Rio Ave, que recebe o Belenenses Sad.

Este é um Famalicão que já não assusta tanto como há uns meses: não ganha há 6 jogos (3 empates e 3 derrotas) e nos 3 últimos jogos em casa empatou com o último (Aves), e perdeu 1-7 com o V. Guimarães e 1-2 com o Santa Clara.

Claro que os famalicenses continuam a ser uma equipa com qualidade, que marca muitos golos (35 no campeonato, mais 1 do que o próprio Sporting), mas também é verdade que possuiu uma das defesas mais batidas (39 golos sofridos). O panorama em casa é idêntico: pior defesa caseira (20) e terceiro melhor ataque (20).

Para o Sporting, esta é a terceira visita ao Minho na presente liga, com um saldo até agora 100% negativo: derrotas em Barcelos e Braga.

Note-se ainda que este é o primeiro jogo de campeonato em Famalicão envolvendo um grande desde 1994, ano em que o Famalicão desceu da primeira divisão pela última vez na sua história. No entanto, tem sido habitual a visita do Sporting a Famalicão, graças à Taça de Portugal, com 3 jogos e 3 vitórias leoninas (em 2000/01, 2011/12 e 2016/17).

Aliás, é curioso perceber que, na história dos confrontos entre as duas equipas, apenas na presente temporada os minhotos venceram pela primeira vez, em pleno Estádio de Alvalade, numa altura em que eram líderes do campeonato.

Probabilidades Números Redondos: Famalicão 20% / empate 22% / Sporting 58 %