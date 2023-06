Marcano aceitou renovar contrato com FC Porto

Ivan Marcano tem 247 jogos com a camisola do FC Porto © José Coelho/Lusa (arquivo)

O anúncio oficial vai ser feito nos próximos dias, depois de Sérgio Conceição também ter dado o aval para a continuidade do experiente defesa.

O jornal O JOGO garante que Marcano também aceitou baixar o ordenado. O defesa recebe perto de dois milhões de euros por temporada.

Marcano tinha pedido alguns dias para pensar na proposta do FC Porto, e nos últimos dias, depois do período de férias, o espanhol informou a direção de Pinto da Costa de que estava pronto para cumprir a nona temporada no Dragão.

Marcano já tem 247 jogos com a camisola do FC Porto e é o defesa com mais golos marcados na história do clube. Em oito anos marcou 28 golos.