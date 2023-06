Marcano renova com o FC Porto até 2025

O defesa central espanhol Iván Marcano © Ivan Del Val/Global Imagens

Iván Marcano renovou, esta quarta-feira, contrato com o FC Porto por mais duas épocas, até 2025, anunciou o clube nas redes sociais.

"FC Porto e Marcano renovam contrato", escreveram os dragões no Twitter.

O espanhol é o defesa com mais golos marcados na história do FC Porto, com 28 golos. Terminava o contrato no final do mês, mas Sérgio Conceição pode assim continuar a contar com um jogador que foi titular na última temporada, ao lado de Pepe.

"Iván Marcano renovou o contrato que o liga ao FC Porto por mais duas temporadas, até 2025. O central, que recentemente celebrou o 36.º aniversário, vai entrar em 2023/24 com um total de 28 golos marcados pelo FC Porto, registo que lhe confere o estatuto de defesa mais goleador da história do clube", assinalou o emblema azul e branco.

O defesa está a um jogo de completar 250 presenças pelo FC Porto, desde que chegou no verão de 2014, mantendo-se até 2018, ano em que saiu para a Roma, antes de regressar em 2019/20 para cumprir a sua segunda passagem ao clube portista.

Pelos dragões, o central conquistou três campeonatos, três taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Na carreira, Marcano jogou ainda no Racing Santander, clube em que se formou, no Villarreal, Getafe, Olympiacos e Rubin Kazan.