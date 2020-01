Marcelo condecora Jorge Fonseca como "gesto de agradecimento nacional"

O judoca Jorge Fonseca © Pedro Rocha/Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quinta-feira com a Ordem do Mérito o campeão do mundo de judo Jorge Fonseca, como "um gesto de agradecimento nacional" e elogiou o lado desportivo e humano do condecorado.

Numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa entregou a medalha da Ordem do Mérito ao judoca e elogiou a capacidade de Jorge Fonseca, campeão mundial na categoria -100kg em 2019, para deixar uma "mensagem fundamental dirigida à juventude", de que vale a pena "lutar, trabalhar, para depois vencer".

"Portugal não pode deixar de estar gratíssimo pelo que significa essa vitória", referiu.

Segundo o Presidente da República, "além do mérito desportivo excecional", uma vez que se trata da primeira medalha de ouro em Mundiais de judo, "há depois o mérito humano", realçando a luta do atleta contra um tumor numa perna, bem como o facto de "nunca ter deixado de ser pai".

"Esse lado humano, aqui, é muito especial. O condecorado enfrentou, em simultâneo, o desafio desportivo e o desafio da sua própria saúde. Sem poder separar uma da outra, sem poder dizer 'agora vou tratar da saúde, logo tratarei da preparação da formação desportiva'. Não, fazia tudo ao mesmo tempo. (...) Mas há um terceiro mérito, que torna esta condecoração ainda mais especial, que é o de nunca ter deixado de ser pai", acrescentou.

Ainda segundo o chefe de Estado, o "campeoníssimo Jorge Fonseca" encontrou no filho "uma razão para vencer as duas outras batalhas", o que tem "um valor pedagógico", com uma mensagem intergeracional, tanto para os mais jovens, como para "os que se lembram da dificuldade que foi chegar-se a medalhas olímpicas" no setor masculino de uma modalidade "tão competitiva".

Em 17 de outubro de 2019, o Presidente da República já tinha elogiado o "duplo vencedor", quando este foi o segundo convidado do programa 'Desportistas no Palácio', um mês depois de a Assembleia da República aprovar um voto de louvor.

Em agosto de 2019, um ano antes dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a capital japonesa recebeu os Mundiais de judo, onde Jorge Fonseca conquistou o primeiro título português na história da prova.