Marcelo felicita Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores

© AFP

Por TSF 30 Janeiro, 2021 • 22:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República felicitou este sábado o treinador português Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Santos na final da Taça Libertadores, a mais importante competição da América do Sul.

O único golo do jogo foi apontado por Breno Lopes já depois do minuto 90, numa partida disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Pela segunda vez consecutiva, a Taça Libertadores é conquistada por uma equipa brasileira orientada por um treinador português. Na época passada, em 2019, foi o Flamengo treinado por Jorge Jesus.

FPF também felicita técnico do Palmeiras

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, também endereçou os parabéns a Abel Ferreira e restante equipa técnica.

"Envio um forte abraço de parabéns ao Abel Ferreira e a toda a sua equipa técnica e jogadores pela brilhante conquista da Copa Libertadores após vitória por 1-0 diante do Santos", lê-se numa nota publicada no site da FPF.

"Treinador que construiu uma carreira superlativa ao longo dos últimos anos, com passagens por grandes clubes portugueses e internacionais, Abel Ferreira, é bom recordá-lo, sucede a outro treinador português, Jorge Jesus, como detentor do mais importante troféu sul-americano de equipas.

Fazê-lo aos 42 anos, com uma carreira inteira pela frente, evidencia ainda mais o seu talento, trabalho, esforço e dedicação.

Não poderia igual deixar de sublinhar que ao conquistar a Copa dos Libertadores, Abel Ferreira não só se dignifica a si próprio como dignifica a sua profissão, todo o futebol e todo o desporto nacionais", conclui a nota.