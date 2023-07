Marcelo felicita comitiva portuguesa que obteve quatro medalhas nos Mundiais de atletismo paralímpico

Marcelo Rebelo de Sousa © Filipe Amorim/AFP

Por Lusa 18 Julho, 2023 • 06:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa felicitou esta segunda-feira à noite a comitiva portuguesa que participou nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorreram em Paris e onde Portugal arrecadou quatro medalhas.

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou, por telefone, o presidente do Comité Paralímpico de Portugal, "em nome de todos os atletas pela forma como honraram o nome de Portugal e de todos os portugueses", destaca uma nota divulgada na página da Internet da Presidência da República.

"O Presidente da República acompanhou com entusiasmo a prestação dos atletas portugueses nas competições do Campeonato do Mundo de Atletismo Paris'2023, que decorreram no Estádio Charléty, numa organização da World Para Athletics", pode ler-se.

A delegação portuguesa foi composta por 10 atletas, inseridos num universo de 1.330 atletas de 107 países em competição, tendo obtido uma medalha de prata e três medalhas de bronze, realça ainda a mesma nota.

Carolina Duarte conquistou a medalha de prata nos 400 metros T13, Carina Paim foi medalha de bronze nos 400 metros T20, Miguel Monteiro conquistou a medalha de bronze no lançamento do peso F40 e Sandro Baessa arrecadou a medalha de bronze nos 1500 metros T20.

Os quatro lugares no pódio permitiram também a Portugal assegurar quatro vagas não-nominais nos Jogos Paralímpicos 2024, que vão decorrer também em Paris.

Os Mundiais de atletismo paralímpico foram a primeira prova de qualificação para os Jogos Paralímpicos, garantindo aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país.