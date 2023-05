Marcelo felicita João Almeida e destaca "um novo ponto alto do ciclismo nacional"

João Almeida © Luca Bettini/AFP

O Presidente da República felicitou esta segunda-feira o ciclista João Almeida, "pelo histórico lugar no pódio da Volta a Itália e primeiro lugar entre os jovens".

Numa mensagem divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa destaca "um novo ponto alto do ciclismo nacional, que se espera nos traga novas alegrias no futuro".

João Almeida terminou no domingo a 106.ª Volta a Itália no terceiro lugar final, um pódio inédito no Giro para Portugal e o quarto em grandes Voltas, ficando atrás apenas do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), primeiro, e do britânico Geraint Thomas (INEOS), segundo.

Além disso, o ciclista de 24 anos natural de A-dos-Francos, Caldas da Rainha, conquistou a classificação da juventude.