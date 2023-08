Marcelo felicita missão portuguesa nas Universíadas e garante receção em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Pedro Rocha / Global Imagens

Por Lusa 08 Agosto, 2023 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República felicitou esta terça-feira a missão que participou nos Jogos Mundiais Universitários, competição na qual os atletas nacionais conquistaram sete medalhas, e assegurou que vai receber em Belém a delegação portuguesa que esteve em Chengdu.

"No dia em que terminam os jogos em Chengdu, na China, o Presidente da República felicita a delegação da Federação Académica do Desporto Universitário pela melhor prestação de sempre de Portugal nos Jogos Mundiais Universitários", refere uma mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, publicada no site da presidência.

No texto, o Presidente da República "enaltece todos os atletas universitários participantes, em particular os medalhados Gabriel Lopes (medalha de ouro - natação), João Coelho (medalha de ouro - atletismo), Mariana Machado (medalha de ouro - atletismo), Camila Rebelo (duas medalhas de prata - natação), Décio Andrade (medalha de prata - atletismo) e Eliana Bandeira (medalha de prata - atletismo).

A mensagem termina com a indicação de que a delegação portuguesa que participou em Chengdu, na China , nos Jogos Mundiais Universitários, também conhecidos como Universíadas, "será recebida no Palácio de Belém em data oportuna".