Marcelo lamenta morte da "lenda" Pelé e apresenta "condolências ao povo brasileiro"

Pelé tinha 82 anos

Por Gonçalo Teles 29 Dezembro, 2022 • 19:28

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte de Pelé, que apelida de "lenda" do futebol e destaca como "um dos maiores do mais popular desporto do mundo".

Numa nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado "lamenta a morte de Pelé, o extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas".

Marcelo destaca Pelé como "um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado com um dos maiores do mais popular desporto do mundo" e apresenta "as mais sentidas condolências ao povo brasileiro, aos familiares e amigos de Pelé e a todos quantos choram a partida de uma lenda".

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu hoje, aos 82 anos, informou o seu agente, Joe Fraga.

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 29 de novembro, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro detetado em setembro de 2021, e ao tratamento de uma infeção respiratória, agravada pela Covid-19, com antibióticos.